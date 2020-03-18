غوندوغان: انتقلت إلى السيتي لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

كشف اللاعب الألماني إيلكاي ​غوندوغان​ أن أحد الأسباب الرئيسية لانتقاله إلى نادي ​مانشستر سيتي​ كان تأثير المدرب بيب غوارديولا.

Advertisements

وقال غوندوغان: "غوارديولا هو أحد الأسباب الرئيسية لانضمامي إلى مانشستر سيتي في عام 2016 والسبب أيضا وراء تجديد عقدي هنا العام الماضي".

وأضاف: "يتمتع بيب بالكثير من الجاذبية التي تجعلك دائمًا تعطي أكثر من 100 في المائة، ليس فقط في المباريات، ولكن أيضًا في التدريب. كما أن طريقته في فهم اللعبة تناسب أسلوبي تمامًا".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب ​الدوري الإنكليزي​ قبل تعليق الموسم.