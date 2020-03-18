شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دونكيتش يطلب تعليق على صورته وهو صغير وفيبا ترد بقساوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 نشر لاعب نادي دالاس مافريكس ​لوكا دونكيتش​ صورة له وهو صغير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليطلب بعدها من متابعيه ان يقوموا بالتعليق عليها ووضع عنوان لها، ليأتي الرد من صفحة الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي قرر وضع عنوان لهذه الصورة هو :" عندما يقول احد لك ان كرة القدم افضل من كرة السلة"، ليكون رد الاتحاد الدولي قاسياً على جماهير كرة القدم.

علماً ان معظم الانشطة الرياضية حول العالم تعاني من ايقاف قصري بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل سريع.

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