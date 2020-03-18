تشيلسي يفتح فندقه للطاقم الطبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

قام نادي ​تشيلسي​ بإتاحة فندق ميلينيوم في ستامفورد بريدج لموظفي NHS الخدمات الصحية الذين يساعدون في الحد من تفشي فيروس ​كورونا​.

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وسيسمح النادي للعاملين في NHS باستخدام الفندق للشهرين المقبلين، والعرض مفتوح لأي موظفين يعملون في المستشفيات في منطقة شمال غرب لندن.

وجاء في بيان للنادي: "سيعمل العديد من الطاقم الطبي لفترات طويلة، وقد لا يتمكنون من السفر إلى منازلهم أو قد يضطرون إلى القيام برحلات طويلة. ويساعد السكن المحلي في الحفاظ على صحة ورفاهية هؤلاء الموظفين المهمين في هذه المرحلة الحرجة من الزمن".

وأضاف: "جاءت المبادرة من مالك النادي رومان أبراموفيتش، وبعد أن تم الاتصال مع NHS من قبل رئيس النادي بروس باك، تقرر أن أفضل طريقة يمكن أن يساعد بها تشيلسي NHS هي توفير سكن لموظفي NHS. سيغطي السيد أبراموفيتش تكاليف توفير السكن".