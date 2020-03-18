شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريتشارليسون يقلد قصة شعر رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 قام الدولي البرازيلي ولاعب ​إيفرتون​ ​ريتشارليسون​ بتقليد قصة شعر الأسطورة البرازيلي رونالدو التي اشتهر بها خلال كأس العالم عام 2002.

وقام ريتشارليسون بنشر صورته عبر حسابه على تطبيق انستغرام، وذكر حساب رونالدو في الصورة. يُذكر أن ريتشارليسون الذي يمكث الآن في الحجر المنزلي كما باقي زملائه في إيفرتون، قد كشف سابقا أنه ينظر إلى رونالدو على أنه قدوته في كرة القدم.

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