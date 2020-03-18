شكرا لقرائتكم حكاية 3 أزمات تسببت فى إلغاء الدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسيطر الرياضة المصرية وفى القلب منها كرة القدم، ظروفًا استثنائية فى الفترة الحالية، فى ظل توقف مسابقة الدورى العام، بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، الذى ضرب العديد من دول العالم وألحق بها خسائر بشرية كبيرة بين مصاب وفقيد.

ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها الكرة المصرية حاليًا، إلا أن الأزمة ليست جديدة على الدورى المصري، فهذه ليست المرة الأولى التى يصبح فيها مصير البطولة المحلية التى تبلغ من العمر 72 عامًا، غامضًا، فسبق وتوقفت المسابقة بل وتعرضت إلى الإلغاء لأكثر من سبب، ونستعرض فى السطور التالية، حكاية الأزمة الثالثة التى تسببت فى إلغاء المسابقة بعد انطلاقها:

هذه المرة جاء الإلغاء لسبب سياسي، ففى موسم 1973 / 1974 توقفت المسابقة فى الأسبوع الخامس بسبب حرب أكتوبر المجيدة، وتوقفت المسابقة والأهلى على القمة برصيد 8 نقاط بعدما استمرت لـ 30 يوماً فقط.

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على ملعب غزل المحلة وفى يوم السادس من أكتوبر عام 1973، احتشدت الجماهير لمؤازرة فريقها أمام الطيران، خرج الفريقان من أرض الملعب بين الشوطين لأخذ الاستراحة المعتادة، وإذا بمفاجأة كبر، حيث علم لاعبو الغزل أن قبل نصف ساعة كان الجيش المصرى قد بدأ عبور قناة السويس وأُذيع البيان الأول فهتفت جماهير المحلة لفريق الطيران تقديراً لدور الطيران الحربى فى العبور.

كانت تلك المباراة الأخيرة فى الموسم، إذ فى مساء ذلك اليوم قرر اتحاد الكرة المصرى إيقاف النشاط الكروى من أجل معركة الوطن حيث فتحت الأندية أبوابها أمام الفدائيين للتدرب والمشاركة فى الحرب.

دور الرياضة والكرة المصرية تحديداً كان أكبر من ذلك فى حرب أكتوبر، إذ أن العديد من النجوم شاركوا بالفعل فى العملية العسكرية على أرض سيناء، وخلع اللاعبون زيهم الرياضى وارتدوا الزى العسكرى وضعوا الخطط والتكتيكات على أرض الملعب جانباً وأضحى شغلهم الخطط العسكرية فى أرض المعركة ومن أبرز نجوم الكرة والحرب"جنرال" الكرة المصرية المدرب التاريخى الراحل محمود الجوهرى الذى قاد مصر إلى مونديال 1990 فى إيطاليا حيث كان ضابطاً برتبة مقدم فى سلاح الإشارة، ونجم الأولمبى والمعلق الرياضى الشهير محمود بكر الذى تم منحه قلادة النيل بعد مشاركته فى فرق الاستطلاع بقوات المشاة.