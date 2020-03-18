شكرا لقرائتكم 6 أندية تتصارع للفوز بصفقة شريف إكرامي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي عدة عروض محلية خلال الأيام القليلة الماضية حيث أبدت أكثر من ستة أندية محلية رغبتها في ضم حارس القلعة الحمراء مُستغلّة عدم تجديد عقده الأهلي حتى الأن ، ويحق لشريف إكرامي التوقيع لأي نادّ حالياً دون الرجوع للأهلي حيث ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري.

وعلم "الخليج 365" أن إكرامي تلقى ما يقرب من ستة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها بيراميدز وإنبي وسموحة والجونة،وقدمت هذه الأندية عروضاً جادة ومغرية للحارس الدولي وأكدت له رغبتها الحقيقة في التعاقد معه إبتداءاً من الموسم المقبل لقناعتها التامة بقدراته وأمكانياته الفنية التي تؤهله لحراسة المرمى لمدة ثلاثة مواسم قادمة على أقل تقدير.

لم يوقع شريف إكرامي لأي نادً من هذه الأندية خاصة وأنه قد يستمر في القلعة الحمراء حال نجاح المفاوضات التي ستبدأ معه في غضون الأيام المقبلة حسبما سبق وأعلن مسئولو النادي وتحديداً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

كان إكرامى أعلن رحيله عن الأهلي فى رسالة وداع مؤثرة عبر تويت قال فيها، "بعد مشوار امتد أكثر من 23 عاما ناشئا ولاعبا بالفريق الأول ومع اقتراب نهاية تعاقدى الحالى، استخرت الله فى اتخاذ أحد أهم قراراتى وأصعبها داخل الأهلى والتى بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكن لها كل احترام ولما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".

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يُعد شريف إكرامي صاحب الـ (36 عاما) من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي، كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي، إلى أن عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، ثم عاد إلى القلعة الحمراء بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب للدوري المصري ولقب كأس مصر و5 ألقاب سوبر محلي بجانب لقبين دوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية الأفريقية ولقبين للسوبر الأفريقي ودافع أكرامي عن مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

ولم يُشارك مع الأهلي خلال الموسمين الماضين إلا في عدد قليل من المباريات ومع ذلك فرض نفسه على الجميع في النادي بفضل إلتزامه التام وعدم إثارته أية مشاكل، وحرص على القيام بدوره كأحد كأحد كباتن الفريق ونجح في "لم الشمل" كثيراً داخل غرفة خلع الملابس بفضل خبراته وحنكته وعلاقته القوية مع جميع اللاعبين.