شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا ينجح فى إقناع أجانب المصري بعدم السفر لبلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى في اقناع الخماسى المحترف بالنادى من البقاء مع الفريق وعدم السفر إلى بلادهم خلال فترة التوقف الحالية للدورى خوفا من إصابة أحدهم بوباء كورونا الذى ضرب عدد من دول العالم وأدى لتجميد النشاط الكروى في مصر .

كان عدد من اللاعبين الأفارقة بالمصرى البورسعيدى قاموا بمخاطبة السقا وطارق العشرى المدير الفني للفريق من أجل استغلال فترة التوقف الحالية لزيارة ذويهم ، إلا أن المدير الرياضى للنادى البورسعيدى رفض تماما وتمسك ببقائهم بمصر على أمل تحسن الأوضاع وعودة النشاط الرياضى مجددا .

ويضم المصرى خمسة لاعبين أفارقة وهم سعيدو صنبورى و إيزى إيميكا واوستن أموتو وشيخ موكورو ومفتاح طقطق ، بالإضافة للفلسطينى محمود وادى الحاصل على الجنسية المصرية مؤخرا .

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تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي الرئيسي وكافة الملاعب والأفرع التابعة للنادي .

كما شمل القرار غلق فرع النادي المصري (الضواحي 1) لحين إتمام إجراءات تطهير كافة مرافقه وذلك لمدة خمسة عشر يوما بداية من غدا الأحد الموافق الخامس عشر من مارس كإجراء احترازي حفاظا على صحة أبناءنا من الناشئين والمدربين وكذلك السادة أعضاء الجمعية العمومية والمترددين على النادي وكافة أفرعه وملاعبه.

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.