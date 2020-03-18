شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة إقامة معسكر داخلى في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إقامة معسكر داخلى للفريق استغلالا لفترة تعليق النشاط الرياضي، التى تأتى فى إطار التصدى لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا أن الأمر برمته سيتم مناقشته وحسمه خلال اجتماع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الأحد المقبل.

وكشف عبدالحفيظ فى تصريحات صحفية أن سلامة الجميع تبقى دائما فى المقام الأول، وأن الجهاز الفنى سيبحث اختيار القرار الأمثل للظروف الراهنة، التى يأتى على رأسها ضرورة الحفاظ على السلامة العامة للجميع، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى نتخذها جميعا للتصدى لفيروس «كورونا».

وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن اختيار استاد جابوما بالكاميرون لاحتضان نهائى دورى رابطة الأبطال فى نسخته الحالية، وما تردد فى هذا الصدد حول إمكانية إقامة الدورين قبل النهائى والنهائى به، مؤكدًا أن الأهلى جاهز تماما لكل الاحتمالات ويسعى لتحقيق هدف واحد وهو التتويج باللقب الإفريقى.

وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلى يتعامل دائما مع الأمور خطوة خطوة وأن التفكير فى المباراة النهائية قبل تخطى عقبة نصف النهائى أمر غير منطقي، ومن ثم يبقى التفكير أولا فى مواجهة الوداد المغربى التى حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» موعدها فى وقت سابق.

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وأضاف أن الأهلى يخوض مبارياته الإفريقية بحثا عن هدف واحد وهو استعادة اللقب، الذى يعد الهدف الرئيسى للفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، مشددا على جاهزية الفريق لكل الاحتمالات فى هذا الشأن.

وتطرق عبدالحفيظ إلى المشادة التى حدثت بين ثنائى الفريق رمضان صبحى وأليو بادجى فى المران الأخير، مؤكدًا أنه أمر مرفوض تماما داخل الأهلي، ومن ثم تم توقيع غرامة مالية على الثنائى.