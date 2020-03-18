شكرا لقرائتكم تعرف على نقاط خلاف الأهلي مع وليد سليمان في "جلسة التجديد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتهي عقد سليمان ومعه الثلاثي شريف اكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور هذا الموسم ويرغب الأهلي في حسم هذا الملف خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب أنتشار فيروس "كورونا".
وعقد سليمان مع عبد الحفيظ جلسة منذ أيام لتجديد عقد اللاعب وعلم "الخليج 365" أن الجلسة شهدت خلافاً حول عدة نقاط يأتي في مقدمتها مدة العقد حيث عرض مدير الكرة التجديد موسماً واحداً لكن اللاعب طلب التجديد لمدة موسمين كما شهدت الجلسة خلافاً حول الأمور المالية بين ما عرضه عبد الحفيظ وما طلبه سليمان في ظل الأرقام الكبيرة التي دفعها الأهلي مؤخراً للتعاقد مع أكثر من لاعب أبرزهم حسين الشحات وكهربا ورمضان صبحي.
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