شكرا لقرائتكم حسام البدرى مدرب منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاده الـ60 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب، اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ60 لا سيما أنه من مواليد 18 مارس 1960، يملك البدرى الذى لعب للأهلى تاريخا طويلا مع الساخرة المستديرة أسفر عن تنصيبه مدربا للفراعنة فى سبتمبر الماضى خلفا للمكسيكى اجيرى والذى كان قد رحل عن تدريب الفراعنة، بعد خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، الأخيرة، والتى أقيمت فعالياتها فى مصر على يد جنوب أفريقيا.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

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وفى عام 2013، أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم فى ديسمبر 2013 عن تولى حسام البدرى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وقاد البدرى المنتخب الأوليمبى للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التى تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول، وفى 2019 تولى حسام البدرى مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.