شكرا لقرائتكم منطقة بورسعيد تهنئ إدارة المصرى على مرور 100 عام على تأسيسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت منطقة بورسعيد برئاسة محمد ياسين، مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء النادى الذى تأسس عام 1920.

وأنشئ النادى المصرى عام 1920 فى مدينة بورسعيد، ويعتبر من الأندية الجماهيرية فى مصر كما أنه الأكثر شعبية وجماهيرية فى بورسعيد، فضلاً عن كونه أول نادٍ ينشأ للمصريين فى منطقة قناة السويس يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بانتظام فى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وقد حقق الفريق 22 بطولة رسمية محلية فى كرة القدم شملت بطولة كأس السلطان حسين 3 مرات ودورى منطقة القناة 17 مرة وكأس الاتحاد المصرى التنشيطية مرة إلا أن أبرز إنجازات فريق الكرة هى الفوز ببطولة كأس مصر عام 1998.

شارك النادى المصرى فى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم منذ انطلاقه فى عام 1948 ولم يغب عن أى من مواسمه سوى فى موسمين فقط فى خمسينيات القرن الماضى فى أعقاب العدوان الثلاثى على بورسعيد، وهو ما جعل المصرى أكثر الأندية مشاركة فى الدورى المصرى الممتاز بعد الأهلى والزمالك -الناديان الوحيدان اللذان شاركا فى جميع نسخ الدورى المصري-، إلا أنه ورغم هذا السجل الحافل من المشاركة الطويلة فى الدورى وجماهيرية النادى العريضة وما أفرزه من لاعبين كبار فى الكرة المصرية لم يحقق بطولة الدورى المصرى حتى الآن.

Advertisements

يحتفظ المصرى برقم قياسى فريد هو تحقيقه أكبر فوز عبر تاريخ الدورى المصرى عندما فاز على فريق بنى سويف بنتيجة 11 مقابل صفر يوم 31 يناير 1964، غير أن الفوز الرسمى الأكبر للمصرى فى تاريخه يبقى فوزه على نادى الإسماعيلى بنتيجة 18 مقابل صفر فى إحدى مباريات دورى منطقة القناة وهى البطولة التى يحمل المصرى الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز بها ويُعتقد أن المصرى هو أول فريق كرة قدم فى الشرق الأوسط تشكل جماهيره رابطة رسمية لتشجيعه وهى الرابطة المعروفة باسم جمعية رابطة مشجعى النادى المصرى المشهرة برقم 102 لسنة 1960.