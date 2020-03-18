شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة السعودية تطلب من الأندية تعليق تدريباتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلبت وزارة الرياضة في السعودية من الأندية تعليق تدريباتها بشكل مؤقت، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري إيقاف النشاط الرياضي في السعودية وكذلك الأندية الرياضية الخاصة حتى إشعار آخر احترازاً من انتشار فيروس كورونا.

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