شكرا لقرائتكم "يويفا" يعلن عن خطة طوارئ في المسابقات الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع روابط الأندية الأوروبية على إنهاء المسابقات المحلية والأوروبية في 30 يونيو المقبل على أقصى تقدير، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا الذي أدى إلى إيقاف الأنشطة الرياضية.

وقال "يويفا" في بيان رسمي: تم مناقشة الوضع المقلق والصعب وغير المسبوق مع ممثلي الاتحادات الرياضية والدوريات الأوروبية، وتم الاتفاق مع روابط الأندية الأوروبية على الالتزام بإكمال جميع مسابقات الأندية المحلية والأوربية بنهاية الموسم الرياضي الحالي، أي في 30 يونيو 2020 على أقصى تقدير، وذلك في حال تحسن الوضع الحالي، وإذ كان استئناف اللعب ممكنا بما فيه الكفاية.

وأضاف البيان: يمكن أن تكون هناك حلول محتملة تؤدي إلى جدولة مباريات المسابقات المحلية في منتصف الأسبوع، على أن تتم جدولة المنافسات الأوروبية في عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى إمكانية إجراء تعديلات محتملة للتصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لموسم 2020-2021، في حالة الانتهاء من الموسم الحالي بعد 30 يونيو المقبل.

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وأكد "يويفا" تأجيل مباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا، من مارس الجاري حتى فترة التوقف الدولية المقبلة في يونيو المقبل، وذلك حسب الوضع الصحي، علما بأنه تم تأجيل "يورو 2020" إلى 2021.

وواصل: سيتم إعادة جدولة نهائيات دوري الأمم الأوروبية والبطولات الأخرى للشباب والسيدات، على أن تقوم الأندية بإطلاق سراح اللاعبين إلى المنتخبات لجميع البطولات المجدولة.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيتم تكوين مجموعة عمل من ممثلي "يويفا" والدوريات الأوروبية والأندية، لبحث سبل استئناف الموسم الحالي واختتامه في وقت مناسب، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل ثان لتقييم آثار فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية والمالية والتنظيمية، ووضع مقترحات للمساعدة في التخفيف من آثار الوباء، مع التأكيد على مراقبة الوضع الحالي عن كثب وبشكل يومي من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة.