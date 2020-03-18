شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف نقاط خلاف الأهلى مع وليد سليمان فى "جلسة التجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، رحلة تجديد عقد وليد سليمان لاعب الفريق ، حيث عقد الأول جلسة أولى مع الأخير بشأن التجديد بعدما بدأت رحلة حسم هذا الملف الشائك باعتبار أن وليد سليمان من أهم اللاعبين الذين يرغب الأهلي في التجديد لهم.

وينتهي عقد سليمان ومعه الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور هذا الموسم ويرغب الأهلي في حسم هذا الملف خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب أنتشار فيروس "كورونا".

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ خلال الساعات الماضية من أجل استعراض عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة منها ملف التجديد لرباعي الفريق شريف إكرامي ، ووليد سليمان أحمد فتحي وحسام عاشور. كما بحث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع عبد الحفيظ خطة الفريق للمرحلة المقبلة بعد تجميد النشاط الرياضي على خلفية أنتشار فيروس "كورونا" بجانب عدة أمور أخرى خاصة بفريق الكرة. من ناحية أخرى ، عرض مسئولو الأهلي على نظرائهم في وزارة الشباب والرياضة إقامة معسكر للفريق في مدينة شرم الشيخ خلال المرحلة المقبلة، لتجهيز اللاعبين والحفاظ على لياقتهم البدنية بعد توقف بطولة الدوري العام وجميع المسابقات الرياضية، بالإضافة لمنع المباريات الودية، وذلك ضمن الخطة الاحترازية الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. Advertisements وطلب فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بإيجاد آليه لاستمرار خوض اللاعبين للتدريبات، مؤكدًا أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، وسيؤثر على نتائج الفريق المحلية والأفريقية سلبيًا حال استئناف النشاط في أي وقت. ويُناقش مسئولو الأهلي حاليًا مقترح إقامة معسكر في مدينة شرم الشيخ لمدة 10 أيام بعد الكشف على جميع اللاعبين قبل التوجه للمعسكر، في الوقت الذي جاء اختيار مدينة شرم الشيخ لكونها لم يظهر بها أي حالات لفيروس كورونا حتى هذه اللحظة. وطلب فايلر تأجيل سفر جميع اللاعبين الأجانب لبلادهم لحين اتخاذ قرار سمي ونهائي في ملف الاستعداد للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي رفض فايلر نفسه التوجه لسويسرا والحصول على إجازة خلال فترة توقف الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف نقاط خلاف الأهلى مع وليد سليمان فى "جلسة التجديد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.