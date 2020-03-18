شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن نهائى دورى الأبطال وغرامة بادجى ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إقامة معسكر داخلى للفريق استغلالا لفترة تعليق النشاط الرياضى، التى تأتى فى إطار التصدى لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكدًا أن الأمر برمته ستتم مناقشته وحسمه خلال اجتماع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر الأحد المقبل.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية أن سلامة الجميع تبقى دائما فى المقام الأول، وأن الجهاز الفنى سيبحث اختيار القرار الأمثل للظروف الراهنة، التى يأتى على رأسها ضرورة الحفاظ على السلامة العامة للجميع، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى نتخذها جميعا للتصدى لفيروس "كورونا".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن اختيار استاد جابوما بالكاميرون لاحتضان نهائى دورى رابطة الأبطال فى نسخته الحالية، وما تردد فى هذا الصدد حول إمكانية إقامة الدورين قبل النهائى والنهائى به، مؤكدًا أن الأهلى جاهز تماما لكل الاحتمالات ويسعى لتحقيق هدف واحد وهو التتويج باللقب الأفريقى.

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وأشار مدير الكرة إلى ان الأهلى يتعامل دائما مع الأمور خطوة خطوة وأن التفكير فى المباراة النهائية قبل تخطى عقبة نصف النهائى أمر غير منطقى، ومن ثم يبقى التفكير أولا في مواجهة الوداد المغربي التي حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعدها في وقت سابق.

وأضاف أن الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية بحثا عن هدف واحد وهو استعادة اللقب، الذي يعد الهدف الرئيسي للفريق منذ انطلاق الموسم الحالي، مشددا على جاهزية الفريق لكل الاحتمالات في هذا الشأن.

وتطرق عبدالحفيظ إلى المشادة التي حدثت بين ثنائي الفريق رمضان صبحي وأليو بادجي في المران الأخير، مؤكدًا أنه أمر مرفوض تماما داخل الأهلي، ومن ثم تم توقيع غرامة مالية على الثنائي.