شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" مهنئًا فرجاني ساسي بعيد ميلاده: "نجم منتخب تونس والزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النجم فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي ونادي الزمالك المصري بمناسبة عيد ميلاده الـ28، ونشر الحساب الرسمي للفيفا على "تويتر"، اليوم الأربعاء ، صورة لفرجاني ساسي وهو يرتدي قميص المنتخب التونسي وهنأه موقع الفيفا قائلا: " عيد ميلاد سعيد لنجم منتخب تونس ونادي الزمالك فرجاني ساسي ????يتم 28 سنة اليوم .. كل عام وانت بخير".



فيفا يهنئ فرجانى ساسى بعيد ميلاده

ويحتفل، اليوم الأربعاء، فرجانى ساسى نجم نادى الزمالك ومنتخب تونس بعيد ميلاده رقم 28، حيث ولد الساحر التونسى فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية.

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فرجانى ساسى الذى انتقل إلى نادى الزمالك فى الانتقالات الصيفية منذ موسمين ليصبح فارس ميت عقبة الأول، يخطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، ويصبح "معلم النص"، الذى لا غنى للفريق عن خدماته فى أى مباراة، وتوج فرجانى ساسى مع الزمالك بخمسة ألقاب فى موسمين هى لقب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر، والسوبر المصرى السعودى، والسوبر الأفريقى، والسوبر المحلى.

وقرر الدولى التونسى فرجانى ساسى، السفر إلى تونس خلال فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً، فى إجراء احترازي ضد انتشار فيروس "كورونا" وأخطر ساسى جهاز الزمالك بأنه سيعود بداية الأسبوع المقبل للانتظام فى تدريبات الفريق، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

كما تضع إدارة الكرة بنادى الزمالك التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، التجديد لعدد من اللاعبين على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بتعليق النشاط الكروى فى مصر لمدة 15 يومًا، ويأتى فى مقدمة هؤلاء اللاعبين الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، وذلك لتحصين مستقبله داخل القلعة البيضاء.