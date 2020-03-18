شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. حسام البدري يحتفل بعيد ميلاده الــ60 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء، حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعيد ميلاده الـ60 ، حيث إنه من مواليد 18 مارس 1960 ، يملك البدري الذى لعب للأهلى تاريخا طويلا مع الساخرة المستديرة، أسفر عن تنصيبه مدربا للفراعنة في سبتمبر الماضي خلفا للمكسيكي أجيري والذي كان قد رحل عن تدريب الفراعنة، بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها في مصر على يد جنوب أفريقيا.

وحقق حسام البدرى 10 بطولات خلال مسيرته التدريبية، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى منهم 9 بطولات مع الأهلى وبطولة وحيدة مع المريخ السودانى، وحصد البدرى مع الأهلى الدورى العام ثلاث مرات، بطولة دورى أبطال أفريقيا مرة واحدة، كأس السوبر الأفريقى مرة، وكأس السوبر المحلى 3 مرات، وكأس مصر مرة، بجانب الدورى السودانى مع المريخ، وحقق البدرى 7 بطولات محلية مع الأهلى هى الدورى 3 مرات والسوبر 3 مرات وكأس مصر مرة، بينما حقق البدرى بطولتين قاريتين وهى دورى الأبطال "مرة" وكأس السوبر الأفريقى "مرة" والدورى السودانى "مرة".

وفي عام 2013، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في ديسمبر 2013 عن تولي حسام البدري منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي استعدادًا لتصفيات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وقاد البدري المنتخب الأوليمبي للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لعام 2015، التي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول ، وفى 2019 تولي حسام البدري مسئولية تدريب منتخب مصر الأول.