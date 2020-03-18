شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد مصطفى شوبير حارس الفريق الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النادى الأهلى لاعبه مصطفى شوبير، الحارس الصاعد إلى الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، بمناسبة عيد ميلاده الـ20، ونشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على تويتر صورة لمصطفى شوبير وهو يتردى قميص القلعة الحمراء، اليوم الأربعاء، وغرد قائلا: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مصطفى شوبير.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".



الاهلى يحتفل بعيد ميلاد مصطفى شوبير

كما حرص الإعلامى الرياضى أحمد شوبير على تهنئة نجله مصطفى شوبير، حارس النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ20، ونشر صورة لهما عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلاً: "الوحيد الذى أتمنى أن يتخطى مسيرتى ويكون الأفضل، كل عام وأنت بخير يا مصطفى وعيد ميلاد سعيد ودائمًا تحقق ما تتمناه".

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واحتفل أمس الثلاثاء مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى بعيد ميلاده رقم 20، حيث ولد الحارس الشاب فى 17 مارس عام 2000، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى.

وعلى درب والده سار مصطفى شوبير فى عالم كرة القدم، ليحمى العرين الأحمر مع ناشئى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول بفرمان من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.

ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل تفوق محمد الشناوى الحارس الأساسى حالياً للنادى الأهلى، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.