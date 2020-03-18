شكرا لقرائتكم خبر عن دورى الأزمات الحلقة الثالثة.. حرب أكتوبر وهتاف جماهير المحلة لفريق الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الرياضة المصرية وفى القلب منها كرة القدم، ظروفًا استثنائية فى الفترة الحالية، فى ظل توقف مسابقة الدورى العام، بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، الذى ضرب العديد من دول العالم وألحق بها خسائر بشرية كبيرة بين مصاب وفقيد.

ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها الكرة المصرية حاليًا إلا أن الأزمة ليست جديدة على الدورى المصرى، فهذه ليست المرة الأولى التى يصبح فيها مصير البطولة المحلية التى تبلغ من العمر 72 عامًا، غامضًا، فسبق وتوقفت المسابقة بل وتعرضت إلى الإلغاء لأكثر من سبب، ونستعرض في التقرير التالى، حكاية الأزمة الثالثة التى تسببت في إلغاء المسابقة بعد انطلاقها:

هذه المرة جاء الإلغاء لسبب سياسى، ففي موسم 1973 / 1974 توقفت المسابقة في الأسبوع الخامس بسبب حرب أكتوبر المجيدة، وتوقفت المسابقة والأهلي على القمة برصيد 8 نقاط بعدما استمرت لـ 30 يوماً فقط.

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على ملعب غزل المحلة وفي يوم السادس من أكتوبر عام 1973، احتشدت الجماهير لمؤازرة فريقها أمام الطيران، خرج الفريقان من أرض الملعب بين الشوطين لأخذ الاستراحة المعتادة، وإذا بمفاجأة كبر، حيث علم لاعبو الغزل أن قبل نصف ساعة كان الجيش المصري قد بدأ عبور قناة السويس وأُذيع البيان الأول فهتفت جماهير المحلة لفريق الطيران تقديراً لدور الطيران الحربي في العبور.

كانت تلك المباراة الأخيرة في الموسم، إذ في مساء ذلك اليوم قرر اتحاد الكرة المصري إيقاف النشاط الكروي من أجل معركة الوطن حيث فتحت الأندية أبوابها أمام الفدائيين للتدرب والمشاركة في الحرب.

دور الرياضة والكرة المصرية تحديداً كان أكبر من ذلك في حرب أكتوبر، إذ أن العديد من النجوم شاركوا بالفعل في العملية العسكرية على أرض سيناء، وخلع اللعبون زيهم الرياضي وارتدوا الزي العسكري وضعوا الخطط والتكتيكات على أرض الملعب جانباً وأضحى شغلهم الخطط العسكرية في أرض المعركة ومن أبرز نجوم الكرة والحرب"جنرال" الكرة المصرية المدرب التاريخي الراحل محمود الجوهري الذي قاد مصر إلى مونديال 1990 في إيطاليا حيث كان ضابطاً برتبة مقدم في سلاح الإشارة، ونجم الأولمبي والمعلق الرياضي الشهير محمود بكر الذي تم منحه قلادة النيل بعد مشاركته في فرق الإستطلاع بقوات المشاة.