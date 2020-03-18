شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة بورسعيد تهنئ حلبية بمناسبة 100 عام على إنشاء النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت منطقة بورسعيد برئاسة محمد ياسين التهنئة لمجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبيه بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء النادى الذى تأسس عام 1920.

تأسس النادى المصرى عام 1920 فى مدينة بورسعيد، ويعتبر من الأندية الجماهيرية فى مصر كما أنه الأكثر شعبية وجماهيرية فى بورسعيد، فضلاً عن كونه أول نادٍ ينشأ للمصريين فى منطقة قناة السويس يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بانتظام في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وقد حقق الفريق 22 بطولة رسمية محلية في كرة القدم شملت بطولة كأس السلطان حسين 3 مرات ودوري منطقة القناة 17 مرة وكأس الاتحاد المصري التنشيطية مرة إلا أن أبرز إنجازات فريق الكرة هي الفوز ببطولة كأس مصر عام 1998.

شارك النادي المصري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم منذ انطلاقه في عام 1948 ولم يغب عن أي من مواسمه سوى في موسمين فقط في خمسينيات القرن الماضي في أعقاب العدوان الثلاثي على بورسعيد، وهو ما جعل المصري أكثر الأندية مشاركة في الدوري المصري الممتاز بعد الأهلي والزمالك -الناديان الوحيدان اللذان شاركا في جميع نسخ الدوري المصري-، إلا أنه ورغم هذا السجل الحافل من المشاركة الطويلة في الدوري وجماهيرية النادي العريضة وما أفرزه من لاعبين كبار في الكرة المصرية لم يحقق بطولة الدوري المصري حتى الآن.

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يحتفظ المصري برقم قياسي فريد هو تحقيقه أكبر فوز عبر تاريخ الدوري المصري عندما فاز على فريق بني سويف بنتيجة 11 مقابل صفر يوم 31 يناير 1964، غير أن الفوز الرسمي الأكبر للمصري في تاريخه يبقى فوزه على نادي الإسماعيلي بنتيجة 18 مقابل صفر في إحدى مباريات دوري منطقة القناة وهي البطولة التي يحمل المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها ويُعتقد أن المصري هو أول فريق كرة قدم في الشرق الأوسط تشكل جماهيره رابطة رسمية لتشجيعه وهي الرابطة المعروفة باسم جمعية رابطة مشجعي النادي المصري المشهرة برقم 102 لسنة 1960.

خطاب منطقة بورسعيد