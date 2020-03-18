شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ملك حسام نجمة الطائرة: أتمنى أكون ممثلة ويوسف الشريف نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن ، نجمة اليوم فى برة الملعب، ملك حسام لاعبة الكرة لطائرة بنادى سبورتنج ، و التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

التمثيل .. حقيقى هوايتى المفضلة .

براونيز كيك .. كل الناس بتحبه من إيدى .



ملك حسام

يوسف الشريف.. فنان رائع بحب كل أعماله .

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بحب محمد حماقى وعمرو دياب ومحمود العسيلى.



ملك حسام

ممثلة أو مذيعة.

لا خالص .. بتعامل مع الموقف بتجاهل.



ملك حسام

لا مفيش حد معين بصراحة.

الكاجوال طبعا.