تعديل فلاشينغ ميدوز محتمل بعد الجدل بشأن الموعد الجديد لرولان غاروس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ألمح منظمو بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الى امكان تعديل موعدها بعد قرار إرجاء بطولة رولان غاروس الفرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ونقلها الى بعد أيام فقط من البطولة الأميركية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة مساء الثلاثاء إرجاء بطولة رولان غاروس من موعد انطلاقها المقرر في 24 أيار/مايو، الى 20 أيلول/سبتمبر. لكن الخطوة أثارت انتقادات واسعة من لاعبين ولاعبات، اذ ان الموعد الجديد لثانية البطولات الأربع الكبرى، بات بعد أسبوع فقط من ختام بطولة الولايات المتحدة التي تقام على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وبدا من الانتقادات ان المنظمين الفرنسيين حددوا الموعد الجديد من دون تشاور مسبق مع المعنيين، وفي مقدمهم رابطتا المحترفين والمحترفات.

وفي بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، أكد الاتحاد الأميركي للعبة المنظم لفلاشينغ ميدوز المقررة بين 24 آب/أغسطس (انطلاق التصفيات) و13 أيلول/سبتمبر، انه لن يعدّل موعدها حاليا، لكنه ترك المجال متاحا لذلك.

وأوضح "ندرك ان قرارا من هذا النوع (تعديل موعد بطولة كبيرة) لا يجب ان يتم اتخاذه بشكل أحادي"، في ما بدا انتقادا مبطنا للخطوة الفرنسية.

وأضاف انه "يواصل التحضير لبطولة فلاشينغ ميدوز 2020، وفي الوقت الراهن لن يجري أي تعديلات على البرنامج"، مشددا في الوقت عينه الى ان "هذه أوقات غير مسبوقة، ونحن نقوم بتقييم كل خياراتنا، بما فيها احتمال إرجاء البطولة الى موعد لاحق".

يشار الى ان الموعد الجديد لرولان غاروس يتعارض أيضا مع منافسات كأس لايفر الاستعراضية المقررة هذا العام بين 25 أيلول/سبتمبر و27 منه في مدينة بوسطن الأميركية، والتي تجمع بين فريقين أحدهما يمثل قارة أوروبا والثاني بقية العالم.

Advertisements

وفي بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، أبدى منظمو هذه المسابقة استغرابهم للقرار الفرنسي، مؤكدين ان المسابقة الاستعراضية باقية على موعدها.

وجاء في البيان ان المواعيد الجديدة لرولان غاروس "تتزامن مع مواعيد كأس لايفر التي بيعت كل بطاقتها من الآن".

وأوضح المنظمون ان الاعلان الفرنسي "شكل مفاجأة لنا ولشركائنا، الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب، الاتحاد الأميركي لكرة المضرب، ورابطة اللاعبين المحترفين. لقد أثار أسئلة عدة ونحن نقوم بتقييم الوضع. في الوقت الحالي، نريد ان نبلغ المشجعين، الرعاة، شبكات البث التلفزيوني، الموظفين، المتطوعين، اللاعبين، ومدينة بوسطن العظيمة، اننا نعتزم إقامة مسابقة كأس لايفر 2020 كما هو مقرر".

وفرض تفشي فيروس كورونا المستجد شللا شبه كامل في عالم الرياضة، في ظل القيود الصارمة التي فرضتها العديد من الدول على حركة التنقل والسفر للحد من انتشاره.

وفي كرة المضرب، أعلنت رابطة المحترفين إلغاء الدورات حتى 26 نيسان/أبريل، بينما ألغت رابطة المحترفات دوراتها حتى الثاني من أيار/مايو. كما أعلن الاتحاد الدولي للعبة إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في نيسان/أبريل المقبل.

مواضيع قد تهمك :