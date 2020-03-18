حقيقة رحيل اللاعب كهربا من النادي الأهلي

قام مصدر داخل النادي الأهلي بنفي كل ما انتشر عن وجود احتمال لرحيل اللاعب محمود كهربا عن النادي خلال فترات الانتقادات الصيفية الآتية، وأكد المصدر على أن ما يدور حول هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وتم التأكيد على أنه سيتم التمسك باللعب المنظم بصورة حديثة إلى جميع صفوف الفريق خلال انتقالات الشتاء الأخيرة.

وأكد على أن اللعب كهرباء من اللاعبين المهمين، كما أن الجهاز الفني لم يتحدث بصورة نهائية عن إرادته في رحيل اللاعب كهربا، فدخول اللاعب كهربا في الفريق يعد إضافة كبيرة لدعم هجوم الفريق، وأكد على أنه يوجد الكثير من التقارير زعمت على زيادة تفكير النادي الأهلي بالاستغناء عن اللاعب كهربا ولكن تم نفي هذا الخبر.