تحديد مصير اللاعب رمضان صبحي مع الأهلي

قام نجم الأهلي السابق الأستاذ مجدي عبد الغني بالتأكيد على صعوبة استمرار اللاعب رمضان صبحي في نادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، وأشار عبد الغني في برنامج البريمو المذاع على قناة تين مع الإعلامي محمد فاروق من صعوبة استمرار اللاعب رمضان صبحي في النادي الأهلي وهذا بسبب كثرت المطالب المادية لنادي هيديرسفليد حيث أنه طلب الحصول على 9 ملايين جنيه استرليني وهذا المبلغ يفوق خزينة القلعة الحمراء.

وأكد على أن النادي الأهلي يحتاج لخدمات اللاعب رمضان صبحي ولكن الوضع المالي والاحتياجات التي يحتاج إليها النادي الإنجليزي صعبة للغاية، إما بالنسبة لأزمة اللاعب مع بادجي ليس لها علاقة على الإطلاق بهذا الأمر والخلاف بينهم أمر طبيعي.