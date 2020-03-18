3 سيناريوهات محتملة لعودة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير إسبانية عن السيناريوهات المحتملة لاستئناف مباريات الليجا بعد قرار إيقاف الأنشطة الكروية الذي تم اتخاذه من قبل السلطات الإسبانية على خلفية تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد اتخذت قرارًا في الثاني عشر من مارس الجاري بتعليق مباريات الليجا حتى أوائل أبريل المقبل بعد اكتشاف حالات إصابة بين اللاعبين.

وقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في اجتماع أمس الثلاثاء، تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلى جانب تأجيل إقامة مباريات أمم أوروبا (يورو) 2020 للعام المقبل، على أن يتم إبلاغ الاتحادات المحلية باستئناف الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن الأمور تشير إلى أن تعليق البطولة قد يستمر لمدة شهر آخر على أقل تقدير.

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وقالت "موندو": "رابطة الليجا تعمل على وضع عدة سيناريوهات مختلفة اعتمادًا على تطور أزمة الفيروس".

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن السيناريو الأول هو العودة يوم 23 أبريل المقبل، أما الخيار الثاني، فهو تأجيل استئناف المسابقة إلى الثاني من مايو المقبل.

أما السيناريو الثالث، فسيعتمد على إعلان الحكومة الإسبانية قرار برفع الخطر وتجاوز الأزمة لتتم عودة المباريات في الرابع عشر من مايو.

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.