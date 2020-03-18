عيد ميلاد مايسترو الزمالك.. أرقام مميزة لـ فرجاني ساسي مع الأبيض

يحتفل النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاده الثامن والعشرين اليوم الموافق 18 مارس.

ونجح اللاعب التونسي فرجاني في أن يصبح معشوق جماهير الزمالك الأول نظرا لما يقدمه من أداء ممتع يُجذب كل عاشق لكرة القدم.

ويُشكل فرجاني ساسي قوة كبيرة للزمالك في وسط الملعب رفقة طارق حامد إذ يشكل الثنائي قوة هجومية

ودفاعية تهدد أي منافس.

فرجاني خلال موسم ونصف فقط مع الزمالك استطاع أن يحصد 5 ألقاب، حيث توج بكأس مصر وكأس السوبر المصري وكذلك السوبر الإفريقي والكونفدرالية الإفريقية والسوبر المصري السعودي.

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وخاض فرجاني ساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 62 مباراة بمختلف المسابقات سجل 11 هدفا

وصنع 8 آخرين.

وعلى مدار الموسم الماضي كان فرجاني ساسي أكثر من صنع فرص على مرمى منافسي الزمالك بواقع 53 فرصة كما كان أكثر من لمس الكرة على الإطلاق متفوقا على جميع لاعبي فريقه.

وخلال هذا الموسم، خاض فرجاني ساسي مع الزمالك 23 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما وتوج مع الفريق بالسوبر الإفريقي وكذلك السوبر المصري على حساب الترجي والأهلي كما ساهم في صعود الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي أيضا.