الأهلي يدرس إقامة معسكر مغلق في شرم الشيخ

تتجه النية لدى النادي الأهلي لإقامة معسكر تدريبي في مدينة شرم الشيخ خلال فترة توقف الدوري حال استمرار عدم ظهور فيروس كورونا هناك. ويدرس مسؤولو الأهلي إقامة معسكر مغلق في شرم الشيخ بعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية على أن تستضيفه المدينة الشبابية لوزارة الشباب والرياضة في المدينة السياحية. الشبابية لوزارة الشباب والرياضة في المدينة السياحية. وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد منح لاعبيه راحة لمدة 6 أيام بسبب توقف نشاط الدوري للحد من انتشار فيروس كورونا. ومن ناحيه آخري عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة ملف تجديد عقود اللاعبين الأربعة الكبار وهم حارس المرمى شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور. وقرر مسؤولو النادي الأهلي فتح ملف التجديد للاعبين الأربعة وحسم هذا الملف خاصة أن اللاعبين الأربعة تنتهي عقودهم بانتهاء الموسم الحالي.

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