الخطيب يبحث مع عبدالحفيظ ملف التجديد لرباعي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل مناقشة ملف تجديد عقود اللاعبين الأربعة الكبار وهم حارس المرمى شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور.

وقررَّ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف التجديد للاعبين الأربعة وحسم هذا الملف خاصة أن اللاعبين الأربعة تنتهي عقودهم بانتهاء الموسم الحالي.

من ناحيه أخرى، بدأت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي تطبيق مبادرة سلامة مصر، بالاتفاق مع تطبيق «استشارة»، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، صرَّح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

تهدف المبادرة إلى الحد من الاختلاط والتزاحم في الحالات الطبية الأولية والصحة المجتمعية العامة وصحة الرجال والنساء، ومن ثم إحكام السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد، عن طريق استخدام تطبيق «استشارة» الإلكتروني.

وتسهِّم مبادرة سلامة مصر في توفير استشارة طبية مجانية.

على مدى الساعة لجميع أعضاء وجماهير النادي، حيث سيتم توفير استشارة طبية مجانية

Advertisements

يوميًّا عبر التطبيق خلال 24 ساعة على مدى الأسبوع.

كما ستشمل المبادرة تقديم التوصيات الخاصة بإجراءات الكشف والوقاية والتوجيه الصحيح بالخطوات اللازمة، بالإضافة إلى تخصيص

فريق طبي للمساهمة بشكل إيجابي في توعية المجتمع بأعراض وطرق الوقاية من المرض عبر القنوات الرقمية المختلفة.

من جانبه ناشد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أعضاء النادي والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وجميع العاملين وكذلك الجماهير اتباع الإجراءات الوقائية، حفاظًا على سلامة جميع أبناء الوطن، انطلاقًا من دور الأهلي المجتمعي في مواجهة مثل تلك الأزمات.

في الوقت الذي أكَّد فيه الدكتور أمين الحميلي، مؤسس تطبيق «استشارة»، أن المبادرة تستهدف طمأنة المواطنين وتجنب الازدحام، مؤكدًا استمرار الجهود بكل الطرق المساهمة لتقديم حلول فعالة خلال تلك الأزمة العالمية.

يذكر أن الأهلي اتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي إلى فيروس «كورونا»، حفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي.