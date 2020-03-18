الاتحادات المصرية تنتظر رد اللجنة الأولمبية الدولية بشأن أولمبياد طوكيو 2020

ينتظر مسؤولي الاتحادات الرياضة المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو 2020 رد اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد إجتماعها اليوم الأربعاء من أجل حسم مصير الأولمبياد.

ويحضر عن مصر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وشريف العريان الأمين العام للجنة.

ويرغب مسؤولي الاتحادات المصرية في حسم الموقف اليوم من أجل رسم خارطة وبرنامج خاص للاعبين المتأهلين لطوكيو .

وكان تأهل العديد من الاتحادات المصرية وهم..

1- هايدى عادل : منافسات السيدات للخماسى الحديث بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة .

٢- شريف نظير : منافسات الرجال للخماسى الحديث بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

3- أحمد زاهر : منافسات التراب فى رماية الخرطوش بعد فوزه بفضية كأس العالم المؤهلة "أول المتأهلين بالكوتة العالمية و ليست القارية".

٤- منتخب مصر للسباحة التوقيعية : منافسات الأداء الفنى و الحر للفرق و منافسات الأداء الفنى و الحر للزوجى بعد احتلالهم أفضل تصنيف أفريقى فى بطولة العالم.

٥- على خلف الله : سباق ٥٠ متر سباحة حرة بعد تحقيقه ستاندرد A المؤهل فى نصف نهائى بطولة العالم بزمن ٢١:٩٨ ثانية.

٦- عزمى محيلبة : منافسات الاسكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه ببرونزية كأس العالم المؤهلة "كوتة عالمية".

٧- منتخب السيدات لتنس الطاولة : منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للسيدات.

٨- منتخب الرجال لتنس الطاولة : منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالإضافة إلى مقعدين فى منافسات الفردى للرجال.

٩- ميار شريف : منافسات فردى السيدات للتنس الأرضى بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر".

١٠- محمد صفوت : منافسات فردى الرجال للتنس الأرضى بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية "أول مرة فى تاريخ مصر" ١١- الزوجى المختلط للقوس و السهم : منافسات الزوجى المختلط للقوس و السهم بالإضافة إلى مقعد فى منافسات فردى الرجال و مقعد فى منافسات فردى السيدات و ذلك بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

١٢- محمد إبراهيم كيشو :

منافسات وزن ٦٧ كجم للمصارعة الرومانية بعد تأهله لنصف نهائى بطولة العالم و ضمانه مركز من الست المراكز الأولى المؤهلة "كوتة عالمية".

١٣- سما فاروق : سباق ٥٠٠

متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزها ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

١٤- على حسن : سباق ٢٠٠ متر للقارب الفردى فى الكاياك بعد فوزه ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية.

١٥- مندى محجوب : الفردى العام للجمباز سيدات بعد احتلالها المركز ١٧ لغير المتأهلات من الفرق فى بطولة العالم "كوتة عالمية".

١٦- على بدوى : مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

١٧- خلود منسى : مسابقة الليزر فى الشراع بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

١٨- عبد الخالق البنا : سباق القارب الفردى فى التجديف بعد فوزه بذهبية التصفيات الأفريقية المؤهلة.

١٩- منتخب مصر للفروسية : مسابقة الفرق بعد فوزه بذهبية تصفيات أفريقيا و الشرق الأوسط المؤهلة ، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد فى مسابقة الفردى "إنجاز تاريخى بعد غياب ٦٠ عام".

٢٠- يوسف حلمى : منافسات رماية ١٠ متر بندقية للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢١- شيماء حشاد : منافسات رماية ١٠ متر بندقية للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

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٢٢- منتخب مصر تحت ٢٣ سنة : مسابقة الرجال لكرة القدم بعد تأهله لنهائى بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢٣- ماجى العشماوى : منافسات رماية أطباق الحفرة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢٤- سامى عبد الرازق : منافسات رماية ١٠ متر مسدس للرجال بعد فوزه بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢٥- عبد العزيز محيلبة : منافسات رماية أطباق الحفرة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢٦ - رضوى عبد اللطيف : منافسات رماية ١٠ متر مسدس ضغط هواء للسيدات

بعد فوزها بفضية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢٧ - مسكات على : منافسات رماية ١٠ متر مسدس ضغط هواء للسيدات بعد فوزها ببرونزية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢٨- أسامة السعيد : منافسات رماية ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٢٩- مصطفى حمدى : منافسات الاسكيت فى رماية الخرطوش للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٣٠- الزهراء شعبان : منافسات رماية ٥٠ متر بندقية ٣ أوضاع للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٣١- مهاب مهيمن : منافسات الغطس ٣ متر سلم متحرك للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقبا المؤهلة.

٣٢- يوسف عزت : منافسات الغطس ١٠ متر منصة ثابتة للرجال بعد فوزه بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٣٣- مها عبد السلام : منافسات الغطس ١٠ متر منصة ثابتة للسيدات بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا المؤهلة.

٣٤- منتخب مصر لسلاح الشيش : مسابقة الفرق للرجال بعد ضمان احتلاله المركز الأول إفريقيا و ضمن أول ١٦ منتخب فى التصنيف العالمى *بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد لمصر فى مسابقة الفردى.

٣٥- منتخب مصر لكرة اليد للرجال : بعد فوزه بلقب بطولة إفريقيا المؤهلة بتونس.

٣٦- جيانا فاروق : منافسات الكاراتيه للسيدات وزن ٦١ كجم بعد ضمانها التواجد ضمن أفضل أربع لاعبات فى التصنيف الأوليمبي "كوتة عالمية".

٣٧- هداية ملاك : منافسات التايكوندو للسيدات وزن ٦٧ كجم بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٣٨- نور حسين : منافسات التايكوندو للسيدات وزن ٤٩ كجم بعد تأهلها لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٣٩- منتخب مصر لسلاح الشيش : منافسات الفرق للسيدات بعد ضمان احتلاله المركز الأول إفريقيا وضمن أول ١٦ منتخب فى التصنيف العالمى *بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد لمصر فى مسابقة الفردى.

٤٠- سيف عيسى : منافسات التايكوندو للرجال وزن ٨٠ كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٤١- عبد الرحمن وائل: منافسات التايكوندو للرجال وزن ٦٨كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٤٢- عبد الرحمن عرابى : منافسات الملاكمة للرجال وزن ٨١ كجم بعد تأهله لنهائى التصفيات الإفريقية المؤهلة.

٤٣- مصطفى عمرو : منافسات دفع الجلة للرجال بألعاب القوى بعد تخطيه الرقم المؤهل للأولمبياد بمسافة ٢١:١١ متر.

٤٤- عمر عصر و دينا مشرف : منافسات الزوجى المختلط لتنس الطاولة بعد فوزهم بكأس إفريقيا المؤهلة.

٤٥- ابتسام زايد : سباق الأومنيوم للسيدات فى منافسات الدراجات على المضمار بعد وجودها ضمن أول ١٣ لاعبة فى التصنيف الأوليمبى *ملحوظة : لاعبو الرماية المتأهلون للأولمبياد حجزوا المقاعد باسم مصر فقط بمعنى أنه من حق الاتحاد المصرى تحديد من يشارك باسم مصر فى الدورة الأوليمبية.