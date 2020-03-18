أنتهاء أزمة جماهير الإسماعيلي العالقة في المغرب

أنتهت أزمة جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي التي سافرت إلى المغرب لمساندة الدراويش في لقاءه ضد الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية والتي تم تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب أنتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم .

وبدأت الأزمة عندما أعلنت دولة المغرب الغاء جميع

الرحالات منها أو إليها خلال الفترة الجارية حفاظًا على ارواح شعبها لتجنب فيروس كورونا.

وكان من المُقرر أن تعود جماهير النادي الاسماعيلي في رحلة يوم الخميس المقبل لكن عادوا صباح اليوم الأربعاء إلى مصر بعد تدخل السفارة المصرية ومجلس

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إدارة النادي الاسماعيلي .

ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الاسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية .

ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاعبيه اجازة لمدة 10 أيام بشكل مبدئى أمس الثلاثاء

يأتى ذلك ، فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد .