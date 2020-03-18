كارتيرون: مطالبتي برحيل لاعبين من الزمالك "تخاريف".. وهدفي بطولة أفريقيا

وصف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، ما تردد عن طلبه رحيل عدد من اللاعبين بالخرافات والشائعات الكاذبة، مشيراً إلى أن هذا الكلام سابق لأوانه؛ لأن الموسم لم ينته بعد وعندما نصل إلى النهاية ستكون هناك جلسة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، لنتحدث فى مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن تركيزه منصب الآن مع الفريق وهناك مباريات مهمة سنخوضها سواء فى الدورى المحلى أو دورى أبطال إفريقيا وهدفنا هو استكمال المسيرة الناجحة لنحقق هدف الفوز بدورى أبطال إفريقيا ونتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية وهذا سيكون أمراً جيداً وشرفاً لنا جميعاً، سواء إدارة نادٍ أو جهاز فنى أو

لاعبين.

ونفى المدير الفنى ما تردد أنه طالب بتجديد عقده لمدة موسمين، وأنه من أصحاب الرأى بأن يكون عقد مدرب أى فريق لمدة موسم واحد قابل للتجديد بعكس مدرب المنتخبات لابد أن يكون عقده ممتداً إلى أكثر من موسم، مشيراً إلى أنه يعتز بوجوده كمدير فنى لأكبر الأندية فى مصر، وأنه يرحب بتجديد عقده بدون أى شروط ولم يأتِ إلى نادى الزمالك من أجل حصد الأموال.

وتابع «العمل فى الزمالك كان تحدياً كبيراً بالنسبة لى، وكان لدى رغبة قوية فى حصد البطولات».

وأضاف «أعمل مع جهاز معاون على أعلى مستوى وأعتقد أنه لا يوجد جهاز معاون فى أى مكان بذل جهداً مثلما بذل جهاز الزمالك».

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وتحدث الفرنسى عن كواليس تجربته السابقة مع الأهلى مشيراً إلى احترامه لكل الأندية التى عمل فيها.

وتابع «لا أعرف لماذا صمم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم على إقامة لقاء الأهلى والترجى التونسى فى إياب نهائى دورى الأبطال قبل موسمين رغم ما تعرضت له بعثة الأهلى وقتها».

وأكمل «الظروف كانت صعبة للغاية وواجهنا مشاكل عديدة ويكفى ما تعرض له أتوبيس الفريق».

وشدد على أن وصول الأهلى والزمالك لنصف نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا يعكس مدى قوة الكرة المصرية.

ونفى المدير الفنى مطالبته بالتعاقد مع حارس مرمى، مشيراً إلى أن الفريق لديه أفضل أربعة حراس فى مصر وأن المستوى بينهم متقارب ومن يحصل على فرصة المشاركة كلاعب أساسى فإن هذا يعد إنجازاً له.