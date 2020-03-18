يوفنتوس يعتزم استعادة «بوجبا» بأقل تكلفة

قال تقرير صحفى إيطالى إن يوفنتوس سيفعل كل ما فى وسعه الصيف المقبل، من أجل استعادة الفرنسى بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.
ورحل بوجبا عن يوفنتوس فى صيف 2016، بعد 4 سنوات قضاها بقميص البيانكونيرى، إلا أنه لم يقدم مع مانشستر يونايتد نفس المستويات التى قدمها فى تورينو.
وبحسب موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فإن يوفنتوس سيعتمد على رغبة بوجبا فى الرحيل عنأولد ترافورد، وتبقى موسم واحد فقط فى عقده، من أجل الضغط على مانشستر يونايتد والحصول عليه بسعر مناسب.
ويرتبط بوجبا بعقد مع يونايتد حتى صيف 2021، مع خيار التمديد لعام إضافى باتفاق الطرفين، إلا أن رغبة بوجبا واضحة وهى الرحيل عن أولد ترافورد والبحث عن تحدٍّ جديد.
وحاول يوفنتوس وريال مدريد ضم بوجبا فى الصيف الماضى، إلا أن مانشستر يونايتد حدد 150 مليون يورو لبيعه، ما أفسد الصفقة.
لكن مع تبقى موسم واحد فقط فى عقد بوجبا، بالإضافة لغيابه معظم فترات هذا الموسم بسبب الإصابة، من المتوقع أن يخفض مانشستر يونايتد مطالبه إلى 100 مليون يورو.
ويعتبر هذا الرقم مناسباً بشكل كبير إلى يوفنتوس إذا أراد التعاقد مع بوجبا، لكن لو لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، سيتجه إلى التعاقد مع حسام عوار، لاعب وسط ليون.
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