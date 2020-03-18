الريال يخطط لضم مهاجم دورتموند صيف 2021

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أمس الثلاثاء، أن ريال مدريد ينوى تكرار سيناريو سابق للتعاقد مع الدولى الإنجليزى الشاب جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند.

ويقدم سانشو «19 عامًا» مستويات متميزة مع دورتموند، على مدار الموسمين الماضى والحالى، ما جعله هدفاً لكبار الأندية الأوروبية.

وبحسب موقع «le10sport» الفرنسى، فإن ريال مدريد سينتظر لنهاية الموسم المقبل من أجل التعاقد مع

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سانشو، بنفس السيناريو الذى تم من خلاله التعاقد مع هازارد.

ويرى ريال مدريد أن السعر المحدد من قبل دورتموند، ببيع سانشو مقابل 140 مليون يورو، مرتفعاً للغاية، ولن يدع أى فريق فى أوروبا يتقدم لحسم الصفقة فى الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن مسئولى الريال سينتظرون حتى نهاية صيف 2021، أى

قبل نهاية عقد سانشو بموسم واحد فقط، من أجل التعاقد مع ه بمقابل مالى محدود، حيث سيضطر دورتموند وقتها لبيعه حتى لا يرحل مجاناً فى الصيف التالى.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تمكن من التعاقد مع هازارد من تشيلسى بمثل هذا السيناريو، حيث طلب تشيلسى أرقاماً كبيرة للغاية على مدار المواسم الماضية من أجل بيعه، وتمكن ريال مدريد من ضمه بثمن مناسب قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط.