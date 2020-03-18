خطأ غير مقصود وراء استبعاد "حشاد" من الأوليمبياد

سحب الاتحاد الدولى للرماية كوتة مسابقة 10 أمتار بندقية، من مصر عقب ثبوت تعاطى الرامية المصرية شيماء حشاد للمنشطات خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة للأوليمبياد.

وقام الاتحاد الدولى بمنح الكوتة للجزائر، لتصعد بذلك اللاعبة الجزائرية هدى شعبى للأوليمبياد، التى حلت بالمرتبة الثانية في التصفيات الإفريقية

خلف بطلة مصر.

وأكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية، أن شيماء حشاد كانت تأخذ علاجاً نسائياً، وهذا العلاج ثبت به نسبة منشطات، وهو ما تسبب فى تخفيف عقوبة اللاعبة من الإيقاف لمدة

عامين إلى شهرين فقط.

كانت اللاعبة قد صارحت منظمة مكافحة المنشطات المصرية بأن هذا العلاج كانت تأخذه لحالة مرضية، وبالتنسيق مع المنظمة الدولية تم تخفيف العقوبة والأخذ بأسباب تناول اللاعبة لهذا الدواء.

وواصل «شيماء حشاد لاعبة كبيرة، ذات خبرة فى اللعبة، وسبق لها المشاركة فى ثلاث دورات أوليمبية من قبل، وبطولات دولية ولها رصيد من الإنجازات المختلفة».