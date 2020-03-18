"أفشة" يرد على منتقديه بسبب تراجع مستواه مع الأهلي

رفض محمد مجدى أفشة نجم الفريق الأول لكرة القد بالنادي الأهلي وصانع الألعاب ما تردد حول تراجع مستواه مؤكداً أنه يتقبل كل وجهات النظر

ويحاول بذل أقصى جهد ممكن لصالح الفريق.

وأكد أفشة أن مسألة استبداله الدائم وعدم إشراكه فى بعض المباريات لا

يرجع لخلاف مع مدربه السويسري رينيه فايلر أو مشاركته فى مباراة للكرة الخماسية كما تردد فى الفترة الأخيرة، موضحاً أن الانتقادات التى يواجهها لا يعنى على الإطلاق أنه يأتى لمحاربته كما يتردد.