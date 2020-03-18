بعد تأجيل يورو وكوبا أمريكا 2020 .. ما هو تاريخ إلغاء البطولات الكبرى في كرة القدم؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الثلاثاء أنه سيتم تأجيل يورو 2020 حتى عام 2021 بسبب وباء فيروس “كورونا“، وانتشاره غير المتوقع في أوروبا والعالم.

وألغيت بطولة “كوبا أمريكا 2020” أيضًا، للسبب ذاته، حيث كان مقرر أن تقام في دولتي الأرجنتين وكولومبيا، ولكن بسبب انتشار الفيروس سوف تقام في صيف 2021.

وعلى الرغم من أنه لم يتم إلغاء كأس العالم عبر التاريخ، إلا أن هذه ليست البطولة الكبرى الأولى التي لا تُعقد في موعدها المحدد، وهناك بطولات أخرى كبرى تأجلت وتغير موعدها لأسباب متفرقة.

كوبا أمريكا

وتعتبر منافسة “الكومينبول” هي أقدم بطولة كبرى في كرة القدم، لكنها لم تقم بين عامي 1929 و 1935 بعد خلافات بين الاتحادين الأرجنتيني والأوروغواياني بعد نهائي كأس العالم 1930، الذي فازت به أوروغواي.

وكان هناك استراحة أخرى بين 1967 و 1975 وهو الوقت الذي حصلت فيه على لقب “كوبا أمريكا”.

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كأس أمم أفريقيا

تم تأجيل بطولة أفريقيا لعام 1960 بعد انقلاب عسكري في البلد المضيف إثيوبيا، أطاح بالحاكم هيلا سيلاسي، وبدلاً من ذلك عقدت البطولة بعد عامين.

تم اختيار ليبيا لاستضافة بطولة الأمم لعام 2013، ولكن تم نقلها إلى الغابون وغينيا الاستوائية بسبب الحرب الأهلية الليبية، وبعد ذلك بسنتين، تأثر “الكاف” بظروف استثنائية مرة أخرى، مع رفض المغرب العاجل استضافة البطولة بسبب تفشي الإيبولا في إفريقيا، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طرد المغرب من البطولة، وإقامتها في غينيا الاستوائية بدلاً من ذلك.

كأس أمم آسيا

على الرغم من الخلافات السياسية بين بعض البلدان في آسيا، إلا أن كأس آسيا لم تلغى أو تأجل منه أي نسخة منذ إقامته عام 1956.

فقط تم طرد الكيان الصهيوني من المنافسات في عام 1974، وانتقل إلى اتحاد أوقيانوسيا، قبل أن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.