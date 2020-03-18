شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يوصل طعام لاعبيه لمنازلهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، والذي أجبر الإيطاليين على البقاء في منازلهم، حرص نادي إنتر ميلان على الاهتمام بتغذية لاعبيه من خلال توصيل الأطعمة حتى منازلهم، فضلاً عن متابعة التدريبات المنزلية التي يتعين على اللاعبين القيام بها.
وتشمل الوجبات التي يتم إيصالها اللاعبين حتى منازلهم هامبرغر دجاج وسلطة الأفوكادو وفطائر البروتين وغيرها.
وكانت الحكومة الإيطالية قد ألزمت المواطنين بالبقاء في منازلهم وإغلاق كل المتاجر عدا الصيدليات ومتاجر الأطعمة.
ورغم السماح بالخروج لشراء الطعام، لكن مدرب إنتر أنطونيو كونتي، يتابع بشكل يومي الأطعمة التي يتم إرسالها للاعبين على الغداء والعشاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إنتر ميلان يوصل طعام لاعبيه لمنازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.