شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليابانية تؤكد: الأولمبياد في موعدها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خطة لتأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقرر استضافتها في العاصمة طوكيو خلال صيف العام الجاري.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا إن الحكومة ستستمر في التحضيرات لاستضافة الأولمبياد في الوقت المقرر لها سابقًا إذ من المفترض أن تنطلق في 24 يوليو القادم.
وأضاف «سوجا» أمام البرلمان الياباني، حسب «سكاي سبورتس»: «لن نجري أي تعديلات لتأجيل دورة الألعاب»، ردًا على سؤال من أحد النواب حول ما إذا كانت هناك أي خطط تعد من الحكومة لإلغاء أو تأجيل الأولمبياد.
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