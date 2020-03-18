شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصري يدعي إصابة لاعبين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ادعى رئيس النادي المصري، سمير حلبية، إصابة لاعبين بفيروس كورونا دون الإعلان عن إصابتهم، موضحًا تمنياته بعدم استئناف الدوري المصري بعد فترة التوقف.

وقال «حلبية»، عبر برنامج «ملعب أون تايم» مع الإعلامي أحمد شوبير: «أتمنى ألا يعود الدوري لتكن لدينا فرصة لترتيب أوراقنا جميع الأندية مع المسؤولين عن الكرة في مصر وإعادة التفكير في جميع شؤون اللعبة من الأول إلى الآخر».

وأضاف: «الكورونا النهارده الجيوش نازلة في الشوارع في كل البلاد عشان تمنع المشاة من المشي في الشوارع، فهيجيلك النهارده من الاتحاد لاعب يقولك وقف الدوري 15 يوما، وبعد 15 يوما هيجيلي عشان اكتشف إن عنده كورونا وفيه عندك لعيبة دلوقتي عندها كورونا بس محدش بيعلن».

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وقاطعه «شوبير» قائلًا: «لا ما تقلش كلام وتحملني مسؤوليته، الدولة أكيد بتكشف وفي النهاية اللي بيتضح إن عنده كورونا بيتم علاجه، الحاجات بقا الداخلية دي محدش يقدر يتحمل مسؤوليتها يا أستاذ سمير».

ليرد رئيس المصري: «أنا بقول على مسؤوليتي فيه لعيبة عندهم كورونا، النهارده نادي بيعلن عنده بره فالنسيا بيقولك عنده 35 لاعبا».

وكان نادي فالنسيا قد أعلن إصابة 35% من لاعبي وأعضاء فريق الكرة بفيروس كورونا وليس 35 لاعبًا.

ووجه «شوبير» سؤالًا مباشرًا لـ«حلبية» قائلًا: «في النادي المصري عندك لعيب عنده كورونا؟»، ليرد رئيس المصري: «لغاية وقتنا هذا لم يُكتشف».