رمضان صبحي يبدأ تحدي "البقاء بالمنزل" ويتحدى 4 من زملائه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 بدأ ​رمضان صبحي​ لاعب ​الأهلي المصري​ تحدي "البقاء بالمنزل" وتحدى 4 من زملائه للقيام به ذلك عبر مقطع فيديو نشره حساب ناديه الرسمي على موقع تويتر.

ويقضي اللاعبون حاليا معظم اوقاتهم في منازلهم بعد قرار ​اتحاد كرة القدم المصري​ تجميد النشاط الكروي في البلاد ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا . وتحدى صبحي في الفيديو زملائه في الفريق ​علي معلول​ ومحمد مجدي أفشة و​عمرو السولية​ و​محمد هاني​ لقبول التحدي . Advertisements واستجاب محمد هاني له حيث اظهر فيديو ثاني على الحساب الرسمي للاهلي وهو يدعو احمد فتحي وايمن اشرف لقبل التحدي ايضا .

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