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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كروس: هناك مشاكل أكبر من مشاهدة كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
لفت لاعب ريال مدريد توني كروس إلى أن هناك مشاكل أكبر من مشاهدة كرة القدم في الوقت الحالي.
وقال كروس خلال إطلالة له في برنامج: "مقولة أن نجوم الريال في الحجر الصحي تبدو سيئة دائمًا، لكننا في المنزل. كل شيء على ما يرام. قاموا بالخيار الصحيح عندما أرسلونا إلى بيوتنا بعد أن كانت هناك إصابة بين لاعبي كرة السلة لدينا، الذين نعمل معهم في بعض الأحيان بشكل وثيق نسبيًا".
وأضاف: "لا أحد يعرف متى ستعود كرة القدم مرة أخرى. ولكن عليك أن تقول بصدق أنها أمر ثانوي. موعد لعب كرة القدم مرة أخرى في الجزء السفلي من قائمة الأولويات. هناك مشاكل أخرى أكبر من مشاهدة كرة القدم مرة أخرى".
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