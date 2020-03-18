شكرا لقرائتكم خالد لطيف: أحمد مجاهد أبلغني بخصم السلفة من راتب أجيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن أكبر خطأ قاموا به في الجبلاية أثناء تواجدهم هو التعاقد مع المكسيكي خافيير أجيري كمدير فني لمنتخب مصر.
وأكد لطيف في تصريحات تليفزيونية، أنه إذا سمحت اللوائح الجديدة لاتحاد الكرة بترشحه في الانتخابات المقبلة فإنه سيتواجد بها، موضحا أن التعاقد مع أجيري كان أكبر خطأ لنا من وجهة نظري، فهو ليس صاحب الطموح أو الشخصية المرنة التي تقود منتخب مصر.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق: "أن ظروف اختياره ونتائجه لم تكن جيدة، نحن من يتحمل خروج مصر من كأس أمم أفريقيا الأخيرة وهو يتحملها أيضًا".
وأضاف لطيف: "كنت أتمنى التعاقد مع مدرب آخر تمامًا، ولكن المبالغ المالية التي طلبها مرشحين آخرين لتولي المهمة كان أكبر من قدرتنا".
وأكد لطيف: "لم يكن لدي معلومة عن السلفة التي حصل عليها أجيري ولم تسدد، ولكن أحمد مجاهد أبلغني بتواجدها وأنه تم خصمها من راتبه على أكثر من شهر، وأنا أثق في حديثه تمامًا".
واختتم: "إذا سمحت اللوائح بترشحي في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة سأتواجد، ولكن لا أعلم حتى الآن خاصة أنني تواجدت في دورتين سابقتين، ويشرفني أن أكون مع هاني أبو ريدة في نفس القائمة".
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