شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين الخطيب وعبد الحفيظ فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ خلال الساعات الماضية من أجل استعراض عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة، منها ملف التجديد لرباعى الفريق شريف إكرامى ووليد سليمان أحمد فتحى وحسام عاشور.

كما بحث محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع عبد الحفيظ خطة الفريق للمرحلة المقبلة بعد تجميد النشاط الرياضى على خلفية أنتشار فيروس "كورونا" بجانب عدة أمور أخرى خاصة بفريق الكرة.

من ناحية أخرى عرض مسئولو الأهلى على نظرائهم فى وزارة الشباب والرياضة إقامة معسكر للفريق في مدينة شرم الشيخ خلال المرحلة المقبلة، لتجهيز اللاعبين والحفاظ على لياقتهم البدنية بعد توقف بطولة الدوري العام وجميع المسابقات الرياضية، بالإضافة لمنع المباريات الودية، وذلك ضمن الخطة الاحترازية الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وطلب فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بإيجاد آلية لاستمرار خوض اللاعبين للتدريبات، مؤكدًا أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبي على الفريق، وسيؤثر على نتائج الفريق المحلية والأفريقية سلبيًا حال استئناف النشاط في أي وقت.

ويُناقش مسئولو الأهلى حاليًا مقترح إقامة معسكر فى مدينة شرم الشيخ لمدة 10 أيام بعد الكشف على جميع اللاعبين قبل التوجه للمعسكر، فى الوقت الذى جاء اختيار مدينة شرم الشيخ لكونها لم يظهر بها أى حالات لفيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

وطلب فايلر تأجيل سفر جميع اللاعبين الأجانب لبلادهم لحين اتخاذ قرار سمى ونهائى فى ملف الاستعداد للمرحلة المقبلة، في الوقت الذي رفض فايلر نفسه التوجه لسويسرا والحصول على إجازة خلال فترة توقف الدوري.