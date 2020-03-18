الامارات | رياضيون: 3 سيناريوهات بشأن دوري الخليج العربي بعد تعليق النشاط الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون: 3 سيناريوهات بشأن دوري الخليج العربي بعد تعليق النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أنهم يتوقعون أن تكون هناك ثلاثة سيناريوهات بشأن مسابقة دوري الخليج العربي في أعقاب القرار الأخير من قبل اتحاد الكرة ورابطة المحترفين بتعليق الأنشطة الرياضية من بينها الدوري لمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب التطورات الصحية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19، مشيرين إلى أن هذه السيناريوهات تتمثل عودة الأمور إلى طبيعتها واستكمال الدوري واستبعاد إمكانية إلغاء المسابقة التي وصلت حتى الجولة 19 ، فيما ذهب آخرون إلى انهم يتوقعون أن يتم الغاء الدوري وأن يتم احتساب النتائج حسب ما انتهت عليه آخر جولة قبل تعليق النشاط الرياضي.

وقالوا لـ" الإمارات اليوم"، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها دولة الإمارات في هذا الخصوص تأتي في إطار المصلحة العامة المتعلقة بأمن وسلامة الجميع سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، كون أن سلامة الجميع من بينها اللاعبون والرياضيون وأطراف اللعبة المختلفة تعد أهم من عملية استكمال المسابقة في ظل الظروف الراهنة وأهم كذلك من أي شيء آخر".

ويتصدر فريق شباب الأهلي ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 43 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه العين في المركز الثاني برصيد 37 نقطة ثم الجزيرة ثالثا برصيد 36 نقطة ويحل الشارقة حامل لقب الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد فيما يحل فريق الفجيرة في الترتيب الأخير برصيد 12 نقطة.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت في بيان صحافي أنه تماشياً مع قرار اتحاد كرة القدم بتعليق نشاط كرة القدم في الدولة اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 15 مارس ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي، تقرر إيقاف المسابقات التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية التي تشمل دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة، علما ان قرار الرابطة جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة لكرة القدم ناصر اليماحي أنه من الصعب التكهن بما سيحدث لكنه يتمنى دون ن شك أن تنقشع هذه الازمة بأسرع وقت وأن يتم استكمال بطولة دوري الخليج العربي بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن أمن وسلامة الجميع أهم من كل شئي، لافتا إلى أهمية تقييم الوضع بعد انتهاء الفترة التي حددتها بشأن تعليق أنشطة كرة القدم بما فيها دوري الخليج العربي.

وقال اليماحي" في تقديري أن مسالة استكمال الدوري قرار سابق لأوانه كون أن الأمور ستتغير حسب متغيرات الاحداث".

وأضاف" يفترض أن نراقب الوضع في الدوريات العالمية وكذلك الدوريات في المنطقة من حولنا خصوصا الدوري السعودي ونسير في نفس الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الخصوص وبعد ذلك يمك أن يتم الحكم على الأمور وأتمنى أن تسير كل الأمور على أحسن خير ".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق عيسى الذباحي أنه يتمنى زوال أزمة فيروس كورونا سريعا وأن تستكمل مسابقة دوري الخليج العربي بشكل طبيعي

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وقال عيسى الذباحي" في حالة لا قدر الله تم الغاء المسابقة من حيث انتهت عليه الجولة الأخيرة وهي الجولة 19 فإن ذلك سيكون له مردودا سلبيا على الأندية كون أن ذلك سيدخلها في التزامات مالية كبيرة نظرا لكون أنه سيكون على الأندية دفع مستحقات مدربيها ولاعبيها وأجهزتها الفنية وكذلك موظفيها ".

وشدد عيسى الذباحي أنه يجب على الجميع أن يكونوا متفائلين بأن هذه الأزمة الصعبة التي يمر بها العالم باسره ستنتهي وستعود الحياة إلى طبيعتها

بدوره شدد رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الأسبق، الحكم الدولي السابق محمد عمر أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بما فيها أنشطة كرة القدم ومسابقة دوري الخليج العربي، تصب في أطار المصلحة العامة وهي المحافظة على صحة وسلامة الجميع، لافتا إلى أنه لا يتوقع الغاء الدوري

وأضاف محمد عمر" أتوقع أن تنتهي هذه الأزمة على خير وأن تسير الأمور بشكل سليم ويتم استكمال الدوري من جديد ".

بدوره أكد مدير الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق خالد عبيد أنه ورغم أنه دون شك يتمنى أن تسير الأمور على خير وتنتهي هذه الأزمة العارضة الا انه ووفقا للتطورات الراهنة فإنه يتوقع في المقابل إلغاء المسابقات خلال الموسم الحالي ، مشددا على أن اللوائح لا تسمح باحتساب نتائج أي مسابقة قبل انتهائها، مطالبا بضرورة الابتعاد عن العاطفة والسير وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح.

وأضاف خالد عبيد "اعتقد أن الأمور تبدو غامضة حتى في الدوريات الأوروبية بالنسبة للوضع الحالي لكنني أتمنى ان تنتهي الأزمة بسرعة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها".

وتابع خالد عبيد" احتساب نظام أي مسابقة يرجع للوائح الاتحادات المعنية حسب القانون لكن في حال كانت هناك اشتراطات محددة فإن هذا شئي آخر ويجب في مثل هذه الأمور الرجوع إلى القوانين التي تنص عليها لوائح الفيفا باعتباره يمثل راس الهرم في اتخاذ بعض القرارات في مثل هذه الأمور".

وأكمل خالد عبيد " كما ذكر فإنه حتى في أوروبا في الأمور غير واضحة حتى الآن ومن الممكن أن يخسر فريق ليفربول الإنجليزي الذي يتصدر مسابقة الدوري حتى الآن إنجازا تاريخيا في حال إلغاء المسابقة في ظل التطورات الصحية الراهنة التي يمر بها العالم.