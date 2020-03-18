شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب نادي إسبانيول الإسباني بـ 6 حالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إسبانيول الإسباني، في بيان رسمي، عن إصابة 6 من لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا الجديد “كوفيد -19″، بعد الكشف الطبي الذي جرى على كامل طاقم الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى جميع الموظفين سواء كانوا بدوام كامل أو جزئي، ولم يعلن النادي عن أسماء المصابين ولكنه أكتفى بذكر عدد الحالات وأنهم في حالة جيدة ويتواجدون الأن في الحجر الصحي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | كورونا يضرب نادي إسبانيول الإسباني بـ 6 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.