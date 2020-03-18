الامارات | بالفيديو.. ليفربول يتذكر أول 50 هدف لمحمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ليفربول يتذكر أول 50 هدف لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا في نشر فيديو للاعب المصري محمد صلاح تذكر من خلاله أول 50 هدف أحرزها اللاعب مع الفريق الإنجليزي منذ أن انضم إليه عام 2017 قادماً من روما الإيطالي، ليشهد بعدها اللاعب فترة تألقه وتحطيمه للأرقام القياسية الشخصية والإنجليزية خاصة في موسمه الأول والذي شهد تسجيل 44 هدف للاعب بمختلف المسابقات الأوروبية وتتويجه بلقب هداف الدوري في موسمه الأول وواصل التألق في الموسم الثاني بفوزه بلقب الهداف مرة ثانية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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