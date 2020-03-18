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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوير يكشف عن رأيه في فكرة التنازل عن الراتب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
كشف مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم عن رأيه في الجدل الدائر حاليا بشأن العواقب المالية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد والمطالب الخاصة بالتنازل عن المرتبات قائلا : "مثل باقي الأشخاص في هذا الوقت ، أفكر ومحترفو كرة القدم الآخرون في كيفية التعامل مع الوضع بأفضل شكل ممكن".
وكان ماركوس سودير رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية دعا محترفي كرة القدم الذين يحصلون على رواتب عالية للتفكير في التخلي عن هذه الرواتب.
وأوضح كريستيان سايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني (بوندسليجا) وجود مناقشات بالفعل بين اللاعبين والأندية بهذا الشأن.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن قادة الفرق الـ17 الأخرى في البوندسليجا لا يرغبون في (أو غير مسموح لهم) بالتعليق على هذا الأمر.
وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن "مثل هذا الموضوع سيناقش داخليا مع الفريق".
كما أوضح نادي هوفنهايم : "بالطبع ، نناقش حاليا ونضع الخطط داخليا في أكثر من اتجاه ومن بينها مناقشات مع لاعبينا".
وتم مناقشة هذا الأمر داخليا في نادي فيردر بريمن. ولهذا ، لن يتحدث نيكلاس مويساندر عن هذا الأمر "بشكل عام" .
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