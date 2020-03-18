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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جون أوبي ميكيل يرحل عن طرابزون سبور التركي بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن جون أوبي ميكيل لاعب خط الوسط السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، رحل عن صفوف طرابزون سبور التركي، بسبب استمرار المباريات في تركيا رغم المخاوف من تزايد انتشار فيروس كورونا، والتي أسفرت عن إيقاف المنافسات المحلية والدولية في مختلف أنحاء العالم.
وقال أوبي ميكيل، الذي شارك في 368 مباراة مع فريق تشيلسي بين عامي 2006 و2017، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" إنه لم يشعر بارتياح إزاء استمرار مباريات الدوري التركي الممتاز في ظل تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وأعلن نادي طرابزون سبور في بيان أن اللاعب النيجيري الذي انضم إلى الفريق بعقد كان من المفترض أن يستمر حتى مايو 2021، رحل عن صفوف الفريق بالاتفاق المشترك.
وذكر أوبي ميكيل 32/ عاما/ عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور عبر الإنترنت"إنستجرام" إن هناك في الحياة ما هو أكثر من كرة القدم، مضيفا "لم أشعر بارتياح ولا أرغب في لعب كرة القدم في هذا الوضع. الجميع يجب أن يبقوا في المنزل مع عائلاتهم ومحبيهم في هذا الوقت الحرج."
وأضاف "الموسم يجب أن يلغى في الوقت الذي يواجه فيه العالم مثل هذه الأوقات العصيبة."
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