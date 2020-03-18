بواتينج يداعب "ورق التواليت" بدلا من الكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

لفة "ورق تواليت" بدلا من دوري الأبطال... هكذا حاول نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق جيروم بواتينج كسر حدة الملل في فترة الراحة الإجبارية التي يخضع لها حاليا مثل باقي لاعبي فريقه بايرن ميونخ الألماني وذلك من خلال مداعبة لفة "ورق تواليت" واللعب بها بدلا من الكرة.

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وبث بواتينج 31/ عاما/ مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يلعب بلفة "ورق تواليت" بدلا من الكرة ، في إشارة إلى أن "ورق التواليت" أصبح رمزا لمشتريات هذه الفترة في ألمانيا نظرا لتزايد الاحتياج إليه ونفاده في عدد من المتاجر في ظل أزمة فيروس كورونا "المستجد" .

وقال بواتينج : "كان من المفترض أن أستمع لعزف الموسيقى الخاصة بدوري الأبطال في هذه الأيام" في إشارة لمباراة بايرن أمام تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري الأبطال الأوروبي والتي كان مقررا إقامتها اليوم الأربعاء.

وأضاف مازحا : "بدلا من هذا ، نلعب بورق التواليت. حسنا ، تحد مقبول".