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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دورانت ضمن أربعة لاعبين بفريق بروكلين نتس مصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
قال كيفن دورانت إنه واحد من اللاعبين الأربعة بفريق بروكلين نتس المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19-".
وقال دورانت في تصريحات لموقع "ذا أثلتيك" الإخباري الرياضي "على الجميع الحذر، اعتن بنفسك واهتم بالعزل الصحي... وسنتخطى ذلك"، مضيفا أنه يشعر بحال جيد.
وكان نادي بروكلين نتس قد أعلن مساء الثلاثاء أن الفحوص كشفت عن إصابة أربعة من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا، دون الإعلان عن أسماء اللاعبين.
وألقت أزمة تزايد انتشار فيروس كورونا بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية المحلية والقارية في مختلف أنحاء العالم، منها دوري كرة السلة الأمريكي الذي جرى تعليق منافساته.
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